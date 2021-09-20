Суд открыл дело о банкротстве Енакиевского коксохима Ахметова
Хозсуд Донецкой области 14 сентября открыл производство о банкротстве ЧАО "Енакиевский коксохимпром".
Об этом сообщает Finbalance.
Инициатором дела о банкротстве выступило ООО "Транс-Ленд". Суд признал его кредиторские требования на 39,65 млн грн.
"Енакиевский коксохимпром" специализируется на производстве доменного кокса, каменноугольной смолы, бензола и другой коксохимической продукции.
Ранее предприятие контролировала группа "Метинвест" Рината Ахметова. Однако компания System Capital Management того же Ахметова заявила о потере контроля над всеми активами группы на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и "Енакиевским Коксохимпромом".
Джерело: Finbalance
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль