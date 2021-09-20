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Суд открыл дело о банкротстве Енакиевского коксохима Ахметова

Суд открыл дело о банкротстве Енакиевского коксохима Ахметова

Хозсуд Донецкой области 14 сентября открыл производство о банкротстве ЧАО "Енакиевский коксохимпром".

Об этом сообщает Finbalance.

Инициатором дела о банкротстве выступило ООО "Транс-Ленд". Суд признал его кредиторские требования на 39,65 млн грн.

"Енакиевский коксохимпром" специализируется на производстве доменного кокса, каменноугольной смолы, бензола и другой коксохимической продукции.

Ранее предприятие контролировала группа "Метинвест" Рината Ахметова. Однако компания System Capital Management того же Ахметова заявила о потере контроля над всеми активами группы на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и "Енакиевским Коксохимпромом".

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Джерело:  Finbalance
Ахметов Рінат (1610) банкрутство (548) Єнакієве (13) суд (3322)


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