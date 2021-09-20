"Укроборонпром" получил 518 миллионов прибыли за полгода

За первое полугодие 2021 года предприятия госконцерна "Укроборонпром" отчитались о 517,6 млн грн сведенного прибыли.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана концерна, сообщает проект "Марлин".

Отмечается, что к отчету прикреплены финпоказатели 78 субъектов хозяйствования.

"Общая сумма доходов предприятий составляет 10,3 млрд грн. По данному показателю выполнение плана составило 99,5%", – уточнили в концерне.

По состоянию на июль 2021 года активы концерна оцениваются в 73,6 млрд грн. "Укроборонпром" также имеет 48, 3 млрд грн финансовых обязательств.

За указанный период предприятия концерна уплатили 1,9 млрд грн налогов, сборов и других обязательных платежей, что больше плана на 209 млн грн (выполнение на 112,3%).

В отчете также говорится о проблемах предприятий-участников концерна, которые негативно повлияли на формирование финпоказателей:

перенос сроков выполнения действующих контрактов на неопределенных срок, связанный с приостановкой экспортно-импортных операций в следствие COVID-19;

низкая загруженность производственных мощностей предприятий государственными контрактами и незначительным финансированием заключенных контактов;

неудовлетворительная работа некоторых руководителей в управлении госимуществом.

Негативные факторы привели к тому, что некоторые предприятия перешли на укороченную рабочую неделю.

Для улучшения ситуации на предприятиях под управлением "Укроборонпрома" было уволено 5 руководителей, еще одного – освободили от исполнения обязанностей, еще одному – объявили выговор.

С декабря 2020 года "Укроборонпром" возглавляет Юрий Гусев.

Напомним, госконцерн "Укроборонапром" является стратегическим производителем вооружения и военной техники в Украине, в управлении которого находится 118 субъектов хозяйствования: 7 казенных, 99 государственных предприятий и 12 акционерных обществ.