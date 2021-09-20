Фонд энергоэффективности объявил конкурс на должность директора
Наблюдательный совет объявил о проведении конкурсного добора на должность директора Фонда энергоэффективности.
С победителем будет заключен трудовой контракт на три года, сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.
Отмечается, что конкурс будет состоять из трех этапов: подготовительного, оценивания и этапа избрания победителя. Они будут содержать письменные и ситуационные задания, собеседования и документальные проверки. Документы кандидатов будут ожидать до 5 октября.
В Минрегионе напомнили, что с 11 сентября исполняющим обязанности директора Фонда назначили Егора Фаренюка.
Фонд энергоэффективности – госучреждение, которое предоставляет инструменты для термомодернизации многоквартирных домов из ОСМБ (объединение совладельцев многоквартирного дома).
Поддержка Фонда энергоэффективности заключается в предоставлении грантов и внедрении комплексных технических решений по энергоэффективности зданий с учетом европейских практик.
Деятельность Фонда финансируется за счет средств госбюджета Украины и финансовой поддержки ЕС и правительства Германии.
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