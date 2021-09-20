"Укрзализныця" сообщила об изменении маршрута поезда из-за обвала грунта на Буковине

В результате проседания грунта под железной дорогой на перегоне Новоселиця-Мамалыга (Черновицкая область) образовалась яма глубиной до 6 метров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что ремонтные работы займут приблизительно еще десять часов.

"В связи с этим "Укрзализныця" вынуждена доставлять пассажиров поезда №117 Киев-Черновцы от станции мамалыга (62 км до конечной станции) автотранспортом Львовской железной дороги", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что поезд №118 Черновцы-Киев отправлением из Черновцов в 19:46 отправится по измененному маршруту чеерз Залищики и Тернополь. Из маршрута также будут исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны – пассажиров с этих станций заберут отдельным маршрутом согласно графику.

"Ориентировочное время задержки прибытия в Киев через объездной маршрут и прицепки дополнительных вагонов с направления Каменца-Подольского по станции Хмельницкий будет составлять около 2 часов", – добавили в "Укрзализныце".

Отметим, что о провале грунта сообщили утром 19 сентября. В компании обещали провести необходимые работы в течение 10 часов, однако ремонт потребовал больших усилий.