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PayPal запустил операции с криптовалютой в Великобритании

PayPal запустил операции с криптовалютой в Великобритании

Международная платежная система PayPal с 17 сентября запустила операции с криптовалютами в Великобритании.

Об этом компания сообщила в Twitter.

Теперь клиенты платежной системы могут покупать криптовалюту за наличные через свои кошельки PayPal онлайн или в мобильном приложении.

"Мы рады сообщить, что все клиенты в Великобритании теперь могут покупать, хранить и продавать криптовалюту Bitcoin, Ethereum, BitcoinCash&Litecoin из своего аккаунта в PayPal", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что британский финансовый регулятор отклонил заявку лондонской Binance Markets на регистрацию в качестве компании, осуществляющей операции с криптовалютой, и предупредил, что деятельность Binance Markets и других компаний группы по торговле криптовалютой в стране будет иметь незаконный характер.

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Джерело:  Twitter
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