Объем выданных банкам кредитов бизнесу под госгарантии превысил 5,5 миллиарда, – Минфин

В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через инструмент государственных гарантий на портфельной основе по состоянию на 1 сентября 2021 года 10 банками предоставлено 2 018 кредитов на общую сумму 5,54 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Обязательства по основному долгу, который частично обеспечен государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 2,5 млрд грн. Это около 64% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн).

При этом в августе текущего года предоставлено 98 кредитов на сумму 463 млн грн с обязательством по долгу в 189 млн грн.

По количеству выданных кредитов лидирует "Приватбанк" – 948 кредитов на общую сумму 865 млн грн, что составляет около 92% лимита таких гарантий, предоставленных этому банку в 2020 году. Вторым по величине выданных кредитов на портфельной основе является "Ощадбанк" – 722 кредита на 2,12 млрд грн.

Наибольшим спросом программа пользуется в Киеве, где всего выдано 165 кредитов на 631 млн грн. Во Львовской и Днепропетровской областях эти показатели составляют 138 кредитов (366 млн грн) и 133 кредита (323 млн грн) соответственно.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сфере оптовой и розничной торговли (711), сельского хозяйства (576) и перерабатывающей промышленности (310).

Как сообщалось, Кабмин 25 ноября 2020 года принял постановление, которым определил механизм портфельных госгарантий и установил порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия их предоставления, в частности, определил Укрэксимбанк агентом гаранта.

Проект постановления также предусматривает возможность сочетания компенсации процентной ставки с предоставлением портфельных госгарантий. Право на государственные гарантии на портфельной основе получат банки с работающим гривневым портфелем клиентов микро-, малого и среднего бизнеса объемом не менее 500 млн грн.