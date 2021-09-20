Фонд гарантирования погасил еще 2 миллиарда задолженности перед Минфином

Фонд гарантирования вкладов физических лиц перечислил Министерству финансов 2,07 млрд грн – 1,2 млрд грн по векселям и 0,87 млрд грн по процентам.

Как сообщает пресс-служба Фонда, таким образом были продолжены досрочные погашения задолженности по займам, взятым у государства для совершения гарантирвоанных выплат вкладчикам в 2014-2017 годах.

Всего Фонд вернул Минфину 21,7 млрд грн, из которых 7,9 млрд грн – проценты. Отмечается, что большую часть этой суммы Фонд погасил досрочно, в частности:

2018 год – 1,5 млрд грн;

2019 год – более 9 млрд грн;

2020 года – 2 млрд грн;

февраль 2021 года – 2 млрд грн;

сентябрь 2021 года – 2,07 млрд грн.

Кроме того, в 2019 году Фонд гарантирования полностью погасил долг перед НБУ на сумму 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн – уплаченные проценты.

Отмечается, что вследствие этого досрочного погашения также уменьшилась база начисления процентов по займам, и сейчас остаток долговых обязательств Фонда составляет 45,7 млрд грн по номиналу векселей и более 62,5 млрд грн процентов, которые должны быть начислены до 2031 года.

"Благодаря досрочным погашениям Фонд уже сэкономил 15 млрд грн при начислении процентов. Однако, на сегодня общая сумма задолженности перед государством составляет 108,2 млрд грн. В ближайшее время мы ожидаем принятие Верховной Радой законопроекта, который предусматривает реструктуризацию остатка долга, в частности погашения процентов за счет поступлений от взыскания убытков с лиц, причастных к доведению банков до банкротства", – сообщила финансовый директор Фонда Елена Нужненко.

По ее словам, это позволит развивать систему гарантирования, и уже в 2021 году повысить гарантированную суммы вкладов до 400 тыс. грн, а также присоединить "Ощадбанк" к системе гарантирования вкладов.