Фонд госимущества уволил чиновника, разоблачившего кражу электроэнергии на "Харьковоблэнерго", – СМИ (обновлено)

Бывшее руководство АО "Укрэнергосбыт" обнаружило схему хищения электроэнергии АО "Харьковоблэнерго" через заниженный расход на ориентировочную сумму 30 млн ежемесячно.

Об этом говорится в материале для программы "Схемы", передают "Наші гроші".

Отмечается, что в "Харьковэнергосбыте" в августе 2020 года заметили заниженный расход электроэнергии по некоторым предприятиям. И наоборот для бытовых потребителей объемы потребления аномально выросли.

Тогда же врио гендиректора "Харьковэнергосбыта" Игорь Тюпа написал письмо председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. В нем он призвал вмешаться в ситуацию относительно возможного хищения электроэнергии на "Харьковоблэнерго". В письме Тюпа указал 18 частных фирм, через которые возможно происходило хищение на 5 млн грн.

Но на самом деле масштаб возможных злоупотреблений значительно больше.

"Статистически мы обнаружили, что около 30 млн ежемесячно таким образом терялось или перераспределялось", – рассказал Тюпа.

Фонд госимущества на письмо руководителя "Харьковэнергосбыта" не отреагировал. На запрос "Схем" пресс-служба Фонда ответила, что Фонд в этой ситуации уволил руководителей "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыта".

На самом деле, уволили только начальника "Харьковэнергосбыта", который и написал письмо о возможном хищении электроэнергии. А руководителем "Харьковоблэнерго" с марта прошлого года как был, так и остается Константин Логвиненко, назначенный по инициативе главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. В апреле 2021года на собрании аукционеров Фонд признал работу топ-менеджмента "Харьковоблэнерго" удовлетворительной. Хотя компания Smart Holding Вадима Новинского, владеющая пакетом акций облэнерго, выступила против.

Также стало известно, что полиция ведет расследование о возможном хищении ээлектроэнергии "Харьковоблэнерго". Следствием было установлено, что должностные лица "Харьковоблэнерго" в сговоре с частными предпринимателями устроили такую сделку, где по приборам потребления электроэнергии фиксировалось лишь 30% от фактически потребленной электроэнергии. То есть предприниматели имели возможность экономить на оплате электроэнергии.

По информации "Схем", одна из компаний, где харьковские правоохранители изъяли счетчик – с подозрением, что в его работу вмешивались, – ООО "Фирма "Диана" (Сумской рынок). Также в перечне юрлиц с потреблением электроэнергии ниже статистических показателей ООО "Фонтэн" и ООО "Бриан" Родиона Гайсинского (сына покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса).

Эти фирмы, в частности, владеют недвижимостью и землей под торговыми площадками в районе станции метро "Героев труда". А еще концерн АВЕК и Ко семьи народного депутата от "ОПЗЖ" Александра Фельдмана и "Харьковхолодмаш", совладельцем которого является семья Виталия Немилостивого.

Позже в ответ на запрос Интерфакс-Украина Фонд госимущества сообщил, что подготовил обращение к правоохранительным органам с целью проведения полной и тщательной проверки информации о возможных злоупотреблениях в АО "Харьковоблэнерго", изложенной в расследовании журналистов "Схем".

"Также Фонд инициирует внеочередной аудит деятельности "Харьковоблэнерго" для дальнейших управленческих решений", – сообщили в Фонде.

В то же время в Фонде указали, что как орган государственной власти, представляющий интересы государственного акционера, Фонд не вмешивается в хозяйственную деятельность компании, как того требуют стандарты корпоративного управления и закон о приватизации.

В Фонде также напомнили, что в начале 2021 года начали процедуру формирования наблюдательного совета "Харьковоблэнерго" и сделали все необходимое, чтобы кандидаты в набсовет были выбраны номинационным комитетом Кабмина. Однако, учитывая необходимость формирования большого количества набсоветов контролируемых государством предприятий, а также сложность согласования графиков всех членов номинационного комитета, за последние пять месяцев в "Харьковоблэнерго" отсутствует дееспособный набсовет, констатируют в приватизационном ведомстве.

Напомним, "Харьковоблэнерго" обслуживает более 1,2 млн домохозяйств и более чем 33 тыс. юридических лиц. На начало сентября 65% акций "Харьковоблэнерго" принадлежат государству в лице Фонда госимущества; почти 25% – кипрской компании Smart Holding, конечным бенефициаром которой является внефракционный народный депутат Вадим Новинский; еще 10% – миноритарным акционерам. Для сбора денег с потребителей создан ЧАО "Харьковэнергосбыт".