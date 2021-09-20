БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
82 262 3

Фонд госимущества уволил чиновника, разоблачившего кражу электроэнергии на "Харьковоблэнерго", – СМИ (обновлено)

Фонд госимущества уволил чиновника, разоблачившего кражу электроэнергии на

Бывшее руководство АО "Укрэнергосбыт" обнаружило схему хищения электроэнергии АО "Харьковоблэнерго" через заниженный расход на ориентировочную сумму 30 млн ежемесячно.

Об этом говорится в материале для программы "Схемы", передают "Наші гроші".

Отмечается, что в "Харьковэнергосбыте" в августе 2020 года заметили заниженный расход электроэнергии по некоторым предприятиям. И наоборот для бытовых потребителей объемы потребления аномально выросли.

Тогда же врио гендиректора "Харьковэнергосбыта" Игорь Тюпа написал письмо председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. В нем он призвал вмешаться в ситуацию относительно возможного хищения электроэнергии на "Харьковоблэнерго". В письме Тюпа указал 18 частных фирм, через которые возможно происходило хищение на 5 млн грн.

Но на самом деле масштаб возможных злоупотреблений значительно больше.

"Статистически мы обнаружили, что около 30 млн ежемесячно таким образом терялось или перераспределялось", – рассказал Тюпа.

Фонд госимущества на письмо руководителя "Харьковэнергосбыта" не отреагировал. На запрос "Схем" пресс-служба Фонда ответила, что Фонд в этой ситуации уволил руководителей "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыта".

На самом деле, уволили только начальника "Харьковэнергосбыта", который и написал письмо о возможном хищении электроэнергии. А руководителем "Харьковоблэнерго" с марта прошлого года как был, так и остается Константин Логвиненко, назначенный по инициативе главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. В апреле 2021года на собрании аукционеров Фонд признал работу топ-менеджмента "Харьковоблэнерго" удовлетворительной. Хотя компания Smart Holding Вадима Новинского, владеющая пакетом акций облэнерго, выступила против.

Также стало известно, что полиция ведет расследование о возможном хищении ээлектроэнергии "Харьковоблэнерго". Следствием было установлено, что должностные лица "Харьковоблэнерго" в сговоре с частными предпринимателями устроили такую сделку, где по приборам потребления электроэнергии фиксировалось лишь 30% от фактически потребленной электроэнергии. То есть предприниматели имели возможность экономить на оплате электроэнергии.

По информации "Схем", одна из компаний, где харьковские правоохранители изъяли счетчик – с подозрением, что в его работу вмешивались, – ООО "Фирма "Диана" (Сумской рынок). Также в перечне юрлиц с потреблением электроэнергии ниже статистических показателей ООО "Фонтэн" и ООО "Бриан" Родиона Гайсинского (сына покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса).

Эти фирмы, в частности, владеют недвижимостью и землей под торговыми площадками в районе станции метро "Героев труда". А еще концерн АВЕК и Ко семьи народного депутата от "ОПЗЖ" Александра Фельдмана и "Харьковхолодмаш", совладельцем которого является семья Виталия Немилостивого.

Позже в ответ на запрос Интерфакс-Украина Фонд госимущества сообщил, что подготовил обращение к правоохранительным органам с целью проведения полной и тщательной проверки информации о возможных злоупотреблениях в АО "Харьковоблэнерго", изложенной в расследовании журналистов "Схем".

"Также Фонд инициирует внеочередной аудит деятельности "Харьковоблэнерго" для дальнейших управленческих решений", – сообщили в Фонде.

В то же время в Фонде указали, что как орган государственной власти, представляющий интересы государственного акционера, Фонд не вмешивается в хозяйственную деятельность компании, как того требуют стандарты корпоративного управления и закон о приватизации.

В Фонде также напомнили, что в начале 2021 года начали процедуру формирования наблюдательного совета "Харьковоблэнерго" и сделали все необходимое, чтобы кандидаты в набсовет были выбраны номинационным комитетом Кабмина. Однако, учитывая необходимость формирования большого количества набсоветов контролируемых государством предприятий, а также сложность согласования графиков всех членов номинационного комитета, за последние пять месяцев в "Харьковоблэнерго" отсутствует дееспособный набсовет, констатируют в приватизационном ведомстве.

Напомним, "Харьковоблэнерго" обслуживает более 1,2 млн домохозяйств и более чем 33 тыс. юридических лиц. На начало сентября 65% акций "Харьковоблэнерго" принадлежат государству в лице Фонда госимущества; почти 25% – кипрской компании Smart Holding, конечным бенефициаром которой является внефракционный народный депутат Вадим Новинский; еще 10% – миноритарным акционерам. Для сбора денег с потребителей создан ЧАО "Харьковэнергосбыт".

Автор: 

Джерело:  "Наші гроші"
Харків (729) ФДМУ (1364)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
неплохо. как только мощный министр ушел начало всплывать что годами никто не замечал почему то
показати весь коментар
20.09.2021 14:48 Відповісти
ЦІКАВО КОЛИ АРЕШТУЮТЬ,ЗЛОДІЇВ І ЇХ ЗАХИСНИКІВ І МАБУТЬ ПОДІЛЬНИКІВ З КИЇВА.
показати весь коментар
20.09.2021 14:49 Відповісти
Есть еще порядочные люди!!!!
показати весь коментар
20.09.2021 23:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 