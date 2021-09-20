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Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 700 миллионов

Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 700 миллионов

По состоянию на 20 сентября 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 838 кредитных договоров на общую сумму 714,11 млн грн, как на первичном (23,3%), так и вторичном (76,7%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Всего в уполномоченные банки поступило 1 216 заявки на участие в программе на общую сумму 1,05 трлн грн из которых 23,8% составляет первичный рынок и 76,2% – вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

  • Киев (33,9%);
  • Киевская область (30,8%);
  • Харьковская область (6,2%);
  • Львовская область (5,8%);
  • Ривненская область (4%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

  • +3% - количества кредитов и +4% - суммы кредитов;
  • +3% - количества заявок и +4% - суммы заявок.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.

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Джерело:  Минфин
банки (6951) іпотека (350) кредит (3275) Мінфін (2928)


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