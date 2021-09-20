Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 700 миллионов

По состоянию на 20 сентября 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 838 кредитных договоров на общую сумму 714,11 млн грн, как на первичном (23,3%), так и вторичном (76,7%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Всего в уполномоченные банки поступило 1 216 заявки на участие в программе на общую сумму 1,05 трлн грн из которых 23,8% составляет первичный рынок и 76,2% – вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

Киев (33,9%);

Киевская область (30,8%);

Харьковская область (6,2%);

Львовская область (5,8%);

Ривненская область (4%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+3% - количества кредитов и +4% - суммы кредитов;

+3% - количества заявок и +4% - суммы заявок.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.