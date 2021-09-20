Банк УБРР привлек кредит рефинансирования на 97 миллионов

"Украинский банк реконструкции и развития" на тендере Национального банка Украины 17 сентября привлек кредит рефинансирования на срок до 90 дней на сумму 97 млн грн под 9,5% годовых.

Соглано данными Нацбанка, регулятор также удовлетворил заявки на рефинансирование "Радабанка" (60 млн грн), "БТА Банка" и "КИБа" (по 30 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Согласно статистике центробанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 64 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 74,283 млрд грн. Три тендера в 2020 году, а также тендеры, запланированные на 12 марта, 7 мая, 23 июля, 20 и 27 августа 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,062 млрд грн и три аукциона на срок от года до трех лет на сумму 9,783 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 24 сентября.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины в ноябре 2016 года продал 99,9% акций ПАО "Украинский банк реконструкции и развития" компании "Босе (Гонконг) Ко., Лимитед", которая принадлежит собственникам Bohai Commodity Exchange (BOCE) - крупнейшей спотовой биржи Китая с годовым оборотом в $1 трлн.

Компания основана в 2009 году при участии частных китайских граждан, нескольких госкомпаний, а также муниципалитета штата Тянцзинь.