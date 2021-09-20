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Минагрополитики отчиталось о снижении цен на овощи, крупы и сахар

Минагрополитики отчиталось о снижении цен на овощи, крупы и сахар

В Украине наблюдается снижение средних цен производителей на овощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные ОГА.

"Так, относительно прошлого месяца на 7% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым годом на 14%. За прошлый месяц потеряла в цене морковь и свекла, 25% – морковь, 24% – свекла. Капуста и лук подешевели на 12% и 16%", – говорится в сообщении.

Также в Минагрополитики отчитались о незначительном снижении цен на крупы. Так, по сравнению с прошлым месяцем подешевели ячменные (-1%), гороховая крупа (-3%) и кукурузная (-1%). Кроме того, сахар упал в цене на 3%.

Также молоко высшего сорта и курятина изменились в цене на 3%, мясо КРС – на 6% и свинины на 7%.

В то же время по большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом разрезе в границах инфляции или с небольшим отклонением.

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Джерело:  Минагрополитики
Мінагрополітики (1361) ціни (3440)


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