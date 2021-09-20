СБУ обнаружила масштабную схему незаконного экспорта леса

Служба безопасности разоблачила дельцов, которые ежемесячно вывозили из Украины до 30 фур древесины по фальсифицированным документам.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительным данным, каждый месяц злоумышленники вывозили до 1000 кубометров леса.

"Оперативники установили, что противоправную схему организовали двое предпринимателей Львовщины. Для беспрепятственного вывоза лесопродукции в страны ЕС злоумышленники фальсифицировали документы. Для этого они привлекали должностных лиц лесохозяйственных предприятий Сумской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ежемесячно за "услугу" приобретения неучтенного лесосырья и фальсификацию документов относительно фактической кубомассы и сорта продукции дельцы платили лесничим около 4 млн грн "откатов".

Правоохранители поймали фигурантов "на горячем" во время передачи очередного транша взяток должностным лицам лесохозяйственных предприятий Сумщины.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 201-1, ст. 368 и ст. 369 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.