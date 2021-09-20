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СБУ обнаружила масштабную схему незаконного экспорта леса

СБУ обнаружила масштабную схему незаконного экспорта леса

Служба безопасности разоблачила дельцов, которые ежемесячно вывозили из Украины до 30 фур древесины по фальсифицированным документам.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительным данным, каждый месяц злоумышленники вывозили до 1000 кубометров леса.

"Оперативники установили, что противоправную схему организовали двое предпринимателей Львовщины. Для беспрепятственного вывоза лесопродукции в страны ЕС злоумышленники фальсифицировали документы. Для этого они привлекали должностных лиц лесохозяйственных предприятий Сумской, Винницкой, Хмельницкой и Киевской областей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ежемесячно за "услугу" приобретения неучтенного лесосырья и фальсификацию документов относительно фактической кубомассы и сорта продукции дельцы платили лесничим около 4 млн грн "откатов".

Правоохранители поймали фигурантов "на горячем" во время передачи очередного транша взяток должностным лицам лесохозяйственных предприятий Сумщины.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 201-1, ст. 368 и ст. 369 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

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Джерело:  СБУ
ліс (303) СБУ (1536) експорт (3825)


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Тююю.... А вагонами коли вивозили- то це експорт))) Бугагага
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21.09.2021 14:27 Відповісти

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