Меньше 40% школ смогут продолжить работу после ужесточения карантина, – Минздрав

По состоянию на 17 сентября из 17 000 школ в Украине только 5 350 учебных заведений или 38% от их общего количества имеют уровень вакцинации сотрудников от COVID-19 хотя бы одной дозой свыше 80%, что позволит им не переходить на дистанционное обучение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на данные областных и Киевской государственных администраций.

В Минздраве напомнили, что после введения "желтого" уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только при наличии у не менее 80% работников хотя бы одной прививки.

Для верификации безопасности работников образования также будут приниматься международные свидетельства и COVID-сертификаты.

Как сообщалось, ранее в понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям установит "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории Украины с 22 сентября.

При этом на минувшей неделе Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.