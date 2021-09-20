Эстония закрыла въезд для невакцинированных украинцев

Эстония с 20 сентября закрыла въезд для невакцинированных туристов из Украины.

Об этом сообщила консульская служба МИД Украины, передает avianews.com.

Как сообщается, это произошло из-за того, что число случаев COVID-19 в Украине превысило показатель 75 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Как сообщается, Эстония все еще разрешает без карантина и с любой целью въезжать путешественникам из Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса любыми препаратами, которые используются в стране.

С момента получения последней прививки должно пройти не менее 14 дней. Поскольку этот срок могут трактовать по-разному, день вакцинации следует учитывать как нулевой, а день въезда - как 15. Например, если вакцинироваться 1 сентября, 14 дней завершатся 15 сентября и въезжать в Эстонию можно 16 сентября.

Эстония не предъявляет специальных требований к COVID-сертификатам о вакцинации. Они могут быть как в бумажном виде с подписью врачей и печатью больницы, так и в электронном виде из приложения "Дия".

Ранее сообщалось, что Латвия внесла Украину в список стран, несущих серьезный риск для здоровья населения страны. Кроме того, Рига изменила правила въезда для украинцев.