Государственный телеканал для Донбасса заказал создание русскоязычного реалити-шоу за 34 миллиона

Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") Минреинтеграции 9 сентября заказало ООО "Телевизионная производственная компания "Пилот Продакшн" производство программ на 34,2 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году частично создадут развлекательно-познавательную передачу "Посетите мой дом" на русском языке. Это будет реалити-шоу с элементами очерка и краеведения. Оно будет включать 100 выпусков длиной 45 минут. Таким образом, один выпуск шоу стоит 342 тыс. грн.

Шоу должно показать красоту и традиции страны, регионов, их гастрономическое разнообразие, истории людей.

Согласно его описанию, несколько десятков человек из разных уголков Украины отправятся в гости на другой конец страны, чтобы провести незабываемые дни в гостеприимной атмосфере городов, сел и домов другого региона, увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности, испытать на себе традиции, попробовать легендарные блюда, познакомиться с простыми, но особыми людьми. Герои шоу – это люди разных типажей, с интересной жизненной историей, профессией или увлечениями. Локации – интерьер и экстерьер в реальных условиях в реальных героев.

Автором идеи/формата программы является Елена Кошель, которая работала главным редактором "Нового канала", креативным продюсером "ТЕТ", креативным продюсером сериального производства "ICTV", а также креативным продюсером департамента киносериального производства ТРК "Украина".

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Оператором-постановщиком шоу является Андрей Урбанский, который был оператором-постановщиком программ "Холостяк. Как выйти замуж", "Детектор лжи", "Сюрприз, сюрприз", "Когда мы дома. Новая история. Новая история 2" и "Шоу Братьев Шумахеров" и т.п.

Режиссером-постановщиком является Александра Якунина, которая была главным режиссером на телеканалах "1+1" и "СТБ" и работала над реалити-шоу "Счастливая 7 дней", "Фермер ищет жену", "Я стесняюсь своего тела", "Спасите нашу семью".

Закупку провели по переговорной процедуре, поскольку ее предмет заключается в создании или приобретении произведения искусства. Компания выиграла художественный конкурс на производство реалити-шоу, которое объединяло бы жителей разных регионов Украины, несло идею объединения украинцев как единой нации, мотивировало узнавать города, села и их жителей.

Комиссия решила, что проект актуален, поскольку "украинцы часто живут за информационными стенами и видят жизнь через призму социальных сетей и новостей, где создается только иллюзия окружения единомышленниками". Мол, эта программа направлена ​​на объединение людей, независимо от их происхождения, семейных и национальных традиций и мировосприятия.

"Пилот Продакшн" во главе с Галиной Вярвельской принадлежит Александру Брыкайло. Он также владеет ЧП "Студия Пилот", которое возглавляет Елена Кошиль. Еще он со "Студией Пилот" и Сергеем Лавренюком учредили ООО "Солар Медиа", которым руководит Кристина Хлапонина.

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Минреинтеграции 6 июля по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Маэстро Медиа Продакшн" на производство комедийного сериала "Фима" на русском языке за 18,25 млн грн.