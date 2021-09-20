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Госстат улучшил оценку роста ВВП во втором квартале до 5,7%

Госстат улучшил оценку роста ВВП во втором квартале до 5,7%

По предварительным данным, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,7%.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирован спад ВВП на 0,7% (с учетом сезонного фактора).

Ранее со ссылкой на оперативные данные Госстат оценивал рост ВПП во втором квартале 2021 года в годовом измерении на 5,4%, тогда как по сравнению с предыдущим кварталом падение оценивалось в 0,8%.

Минэкономики оценивало рост ВВП Украины по итогам второго квартала в 6%. 

Напомним, согласно данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал на 2,2%. Предварительно Госстат оценивал падение экономики в первом квартале в 2%, а Нацбанк – в 1,5%.

Напомним, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.

Автор: 

ВВП (1136) Держстат (1428)


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Ну если учесть что во 2 квартале 2020 был спад на 11% то это не рост а частичное восстановление.
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20.09.2021 16:25 Відповісти
см. "отскок дохлой кошки".
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21.09.2021 10:04 Відповісти
В этом году нас ждёт рекордное ВВП в долларовом эквиваленте
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20.09.2021 17:07 Відповісти
Хіба шо вас, а не Україну.
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21.09.2021 09:43 Відповісти
Не могли бы вы уточнить, рекордно большой или рекордно маленький?
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21.09.2021 10:03 Відповісти

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