Госстат улучшил оценку роста ВВП во втором квартале до 5,7%

По предварительным данным, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,7%.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирован спад ВВП на 0,7% (с учетом сезонного фактора).

Ранее со ссылкой на оперативные данные Госстат оценивал рост ВПП во втором квартале 2021 года в годовом измерении на 5,4%, тогда как по сравнению с предыдущим кварталом падение оценивалось в 0,8%.

Минэкономики оценивало рост ВВП Украины по итогам второго квартала в 6%.

Напомним, согласно данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал на 2,2%. Предварительно Госстат оценивал падение экономики в первом квартале в 2%, а Нацбанк – в 1,5%.

Напомним, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.