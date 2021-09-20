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Lufthansa вернет властям Германии 2,5 миллиарда евро антикризисной помощи

Lufthansa вернет властям Германии 2,5 миллиарда евро антикризисной помощи

Немецкий концерн Lufthansa планирует вывести государство из числа своих совладельцев путем увеличения капитала на 2,14 млрд евро и возврата государственной антикризисной помощи, полученной в период пандемии COVID-19. Эти меры начнут осуществляться еще до выборов в Бундестаг 26 сентября.

ОБ этом говорится в сообщении авиаперевозчика, передает Deutsche Welle.

С 22 сентября до 5 октября акционерам Lufthansa предложат обменять старые акции на новые по цене 3,58 евро за одну акцию в соотношении друг к другу.

Фонд экономической стабильности (WSF), созданный правительством ФРГ, спас крупнейшую немецкую авиакомпанию от банкротства после коллапса авиаперевозок в марте 2020 года с помощью миллиардных вливаний, но сейчас наметился путь выхода из кризиса, заявили в концерне. Lufthansa намерена вернуть государству до конца года средства из обоих предоставленных концерну пакетов антикризисной помощи общим объемом в 9 млрд евро, из которых он потратил 2,5 млрд евро. При этом 1,5 млрд из использованных денег будут выплачены уже в октябре, отмечается далее.

"Мы всегда подчеркивали, что будем пользоваться пакетом помощи ровно столько, сколько будем иметь в нем нужду. Мы гордимся, что теперь можем выполнить свои обещания и вернуть средства быстрее, чем изначально ожидалось", - заявил глава Lufthansa Карстен Шпор.

WSF уже продал на бирже часть акций Lufthansa. По данным концерна, сейчас государству принадлежит еще почти 16% уставного капитала. Не ранее чем через полгода после увеличения капитала Lufthansa Фонд экономической стабильности начнет продавать свою оставшуюся долю, а завершиться этот процесс должен самое позднее чем через два года.

В 2020 году концерн Lufthansa понес рекордные убытки - 6,7 млрд евро. При этом оборот авиаперевозчика сократился с 36,4 млрд евро в 2019 до 13,6 млрд евро в 2020 году. По словам Шпора, прошлый год стал самым сложным за всю историю компании, а ограничения, введенные с целью сдерживания пандемии, привели к беспрецедентному падению спроса на воздушные путешествия.

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Джерело:  Deutsche Welle
криза (106) фінансування (2023) Lufthansa (101) коронавірус (3210)


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