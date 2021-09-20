Lufthansa вернет властям Германии 2,5 миллиарда евро антикризисной помощи

Немецкий концерн Lufthansa планирует вывести государство из числа своих совладельцев путем увеличения капитала на 2,14 млрд евро и возврата государственной антикризисной помощи, полученной в период пандемии COVID-19. Эти меры начнут осуществляться еще до выборов в Бундестаг 26 сентября.

ОБ этом говорится в сообщении авиаперевозчика, передает Deutsche Welle.

С 22 сентября до 5 октября акционерам Lufthansa предложат обменять старые акции на новые по цене 3,58 евро за одну акцию в соотношении друг к другу.

Фонд экономической стабильности (WSF), созданный правительством ФРГ, спас крупнейшую немецкую авиакомпанию от банкротства после коллапса авиаперевозок в марте 2020 года с помощью миллиардных вливаний, но сейчас наметился путь выхода из кризиса, заявили в концерне. Lufthansa намерена вернуть государству до конца года средства из обоих предоставленных концерну пакетов антикризисной помощи общим объемом в 9 млрд евро, из которых он потратил 2,5 млрд евро. При этом 1,5 млрд из использованных денег будут выплачены уже в октябре, отмечается далее.

"Мы всегда подчеркивали, что будем пользоваться пакетом помощи ровно столько, сколько будем иметь в нем нужду. Мы гордимся, что теперь можем выполнить свои обещания и вернуть средства быстрее, чем изначально ожидалось", - заявил глава Lufthansa Карстен Шпор.

WSF уже продал на бирже часть акций Lufthansa. По данным концерна, сейчас государству принадлежит еще почти 16% уставного капитала. Не ранее чем через полгода после увеличения капитала Lufthansa Фонд экономической стабильности начнет продавать свою оставшуюся долю, а завершиться этот процесс должен самое позднее чем через два года.

В 2020 году концерн Lufthansa понес рекордные убытки - 6,7 млрд евро. При этом оборот авиаперевозчика сократился с 36,4 млрд евро в 2019 до 13,6 млрд евро в 2020 году. По словам Шпора, прошлый год стал самым сложным за всю историю компании, а ограничения, введенные с целью сдерживания пандемии, привели к беспрецедентному падению спроса на воздушные путешествия.