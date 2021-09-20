АМКУ разрешил компании Ярославского увеличить пакет акций страховщика "Оранта"

Антимонопольный комитет предоставил ООО "НС-Финанс" разрешение на приобретения свыше акций Национальной страховой компании "Оранта".

Соответствующее разрешение АМКУ предоставил на заседании 16 сентября, передает пресс-служба регулятора.

Согласно Единому государственному реестру юридических, физических лиц предпринимателей, ООО "НС-Финанс" зарегистрировано в ноябре 2020 года. Основным бенефициарием с правом голоса 99,99% является Александр Ярославский.

Напомним, группа DCH Александра Ярославского в ноябре 2020 года стала владельцем 9,81% акций "Оранты", а в июне 2021 года увеличила свой пакет акций до 24,9409%.

НАСК "Оранта" является правопреемником "Укргосстраха", основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован, его учредителем со стороны государства выступил Фонд госимущества Украины (ФГИ).

В 2007 году ФГИ продал инвестору последний пакет акций, находящийся в государственной собственности.

По данным на сайте страховщика, по состоянию на 16 июня его крупнейшим акционером был казахский "БТА Банк" (35,17%), ООО "НС Финанс" на эту дату принадлежало 24,94%. Еще 9,95% акций компании контролировало ООО "Частная инвестиционная компания" Алексея Коваленко, крупные пакеты акций также были оформлены на три кипрских компании – ChilWell Limited (9,99%), Visiline Limited (9,42%) и Cesavelios Holdings Ltd (5,62%).

Свою деятельность страховщик осуществляет на основании 33 лицензий: 15 обязательных и 18 добровольных видов страхования.