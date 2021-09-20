Госрезерв заявил о критически низком уровне запасов зерна

Запасы зерна в Госрезерве находятся на критически низком уровне, на складах агентства хранится зерно урожаев 1999-2018 годов, что значительно превышает утвержденные сроки хранения – 2 года.

Об этом заявили в пресс-службе Государственного агентства резерва Украины, передает Укринформ.

В ведомстве поясняют сложившуюся ситуацию тем, что ассигнования общего фонда бюджета на пополнение запасов государственного резерва, в том числе зерна нового урожая, в госбюджете на 2021 год не предусмотрены.

При этом в 2021 году единственным источником ассигнований остаются поступления специального фонда государственного бюджета от реализации материальных ценностей Госрезерва.

"По состоянию на 1 сентября 2021 года фактические поступления от реализации материальных ценностей государственного резерва составляли 215,5 млн грн, из которых ассигнования на накопление – 193,9 млн грн. Даже для выполнения в полном объеме плана освежения материальных ценностей государственного резерва на 2021 год Госрезерву необходимы дополнительные ассигнования общего фонда бюджета в сумме 565,7 млн грн", – заявляют в ведомстве.

Как сообщалось, за последние годы правоохранителями открыт ряд уголовных дел по фактам хищения зерна из Госрезерва.

Так, детективы НАБУ в июле 2021 года сообщили трем лицам о подозрении в реализации коррупционной схемы по завладению 1,56 тыс. тонн зерна из Госрезерва на более чем 12 млн грн. По данным следствия, незаконная сделка была осуществлена осенью 2020 года.

В июне 2020 года Нацполиция открыла дело по факту присвоения более 2700 вагонов зерна из Государственного резерва на общую сумму около 800 млн грн.

Кроме того, осенью 2020 года ревизия Минэкономики по результатам проверок наличия зерновых запасов Госрезерва выявила порчу зерна на сумму 35,5 млн грн из-за нарушения сроков хранения, а также недостачу зерна на одном из предприятий Госрезерва на сумму 27,9 млн грн в учетных ценах на момент его закладки.