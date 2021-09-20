Двум экс-руководителям научно-исследовательских институтов сообщили о подозрении в растрате 42 миллионов

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора государственного предприятия "Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" и бывшему генеральному директору государственного учреждения "Институт охраны почв Украины" по фактам служебного подлога и растраты бюджетных средств (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, государственные институты проводили общенациональную денежную оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства, на которую из государственного бюджета было выделено 140 млн грн.

Оценка складывалась из нескольких этапов, один из которых – грунтовые обследования. С целью создания видимости деятельности по оценке земель в официальные документы были внесены недостоверные данные относительно количества отобранных образцов почвы и стоимости этих работ. На самом деле работы выполнялись частично или вообще не проводились. В результате действий должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму около 42 млн грн.