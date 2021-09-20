Украина стала крупнейшим поставщиком картофеля в Беларусь

В этом году Беларусь впервые импортирует картофель из других стран в то время, как его уборка в хозяйствах страны еще продолжается.

Как отмечают аналитики платформы EastFruit, это довольно необычное явление, ведь обычно во время уборки картофеля цены на него в стране достигают минимальных значений.

Кроме того, в целом Беларусь известна как крупный экспортер, а не импортер картофеля.

При этом за первые семь месяцев 2017 года Беларусь снизила экспорт картофеля в три с половиной раза и увеличила его импорт на 40%.

Наибольшим поставщиком картофеля в Беларусь за первые 7 месяцев 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тыс. тонн клубнеплодов. Также Беларусь закупала картофель в РФ, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии.

В 2021 году импорт картофеля в Беларусь даже во время уборки урожая вызван высокими ценами.

Так, на прошлой неделе оптовые цены на картофель в Беларуси достигали $0,30 за кг и были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России. В Молдове, например, картофель продавался вдвое дешевле, в Украине – на 6-8 центов США за кг дешевле, а в Польше на 11-13 центов США дешевле, чем в Беларуси.

Кроме того, картофель в Беларуси сейчас продается в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Беларуси платят за картофель $0,15-0,19 за кг.

Главной причиной высоких цен на картофель являются опасения относительно объемов его производства в 2021 году. Погодные условия не были благоприятными, и картофельные поля в Беларуси ощутили негативные последствия засухи, которая привела к снижению урожайности картофеля и его качества.