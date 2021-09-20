Израиль изменил правила въезда в страну для переболевших коронавирусом

Пассажиры, прилетающие в Израиль, больше не обязаны подавать запрос на освобождение от ПЦР-теста в комиссию по чрезвычайным случаям, если они переболели коронавирусом в течение трех последних месяцев.

Об этом сообщил штаб по разъяснительной работе в рамках борьбы с коронавирусом в Израиле, передает vesty.co.il.

Новое правило начинает действовать немедленно.

До 20 сентября выздоровевшие пассажиры, вылетающие в Израиль, должны были заранее подать заявку в комиссию по чрезвычайным случаям, чтобы получить освобождение от теста ПЦР перед полетом. Теперь, по решению комиссии, больше не нужно будет подавать отдельные запросы на освобождение. Цель нового правила - сократить бюрократическую процедуру перед вылетом в Израиль.

Межведомственная комиссия при участии МИД, Минздрава и Управления регистрации населения Израиля единогласно утвердила освобождение от проверки для лиц, которые за границей перед вылетом в Израиль предъявят авиакомпании документ о положительном тесте, указывающем, что человек болел коронавирусом в течение периода, определенного следующим образом: