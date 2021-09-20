Израиль изменил правила въезда в страну для переболевших коронавирусом
Пассажиры, прилетающие в Израиль, больше не обязаны подавать запрос на освобождение от ПЦР-теста в комиссию по чрезвычайным случаям, если они переболели коронавирусом в течение трех последних месяцев.
Об этом сообщил штаб по разъяснительной работе в рамках борьбы с коронавирусом в Израиле, передает vesty.co.il.
Новое правило начинает действовать немедленно.
До 20 сентября выздоровевшие пассажиры, вылетающие в Израиль, должны были заранее подать заявку в комиссию по чрезвычайным случаям, чтобы получить освобождение от теста ПЦР перед полетом. Теперь, по решению комиссии, больше не нужно будет подавать отдельные запросы на освобождение. Цель нового правила - сократить бюрократическую процедуру перед вылетом в Израиль.
Межведомственная комиссия при участии МИД, Минздрава и Управления регистрации населения Израиля единогласно утвердила освобождение от проверки для лиц, которые за границей перед вылетом в Израиль предъявят авиакомпании документ о положительном тесте, указывающем, что человек болел коронавирусом в течение периода, определенного следующим образом:
- выздоровление, произошедшее в Израиле в течение последних трех месяцев перед полетом;
- дата теста (забор образцов для анализа) должна быть не менее чем за 11 дней до полета и не должна превышать три месяца;
- предоставление результатов теста проводится в дополнение к декларации въезжающего пассажира, в соответствии с правилами;
- заболевший и выздоровевший в Израиле человек, имеющий справку о выздоровлении, выданную Государством Израиль (которая не основана на серологическом исследовании), может предъявить ее при условии, что с даты получения не прошло трех месяцев.
- предоставление результатов тестов, отличных от ПЦР, не освобождает от предполетных тестов.
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