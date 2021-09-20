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Израиль изменил правила въезда в страну для переболевших коронавирусом

Израиль изменил правила въезда в страну для переболевших коронавирусом

Пассажиры, прилетающие в Израиль, больше не обязаны подавать запрос на освобождение от ПЦР-теста в комиссию по чрезвычайным случаям, если они переболели коронавирусом в течение трех последних месяцев.

Об этом сообщил штаб по разъяснительной работе в рамках борьбы с коронавирусом в Израиле, передает vesty.co.il.

Новое правило начинает действовать немедленно.

До 20 сентября выздоровевшие пассажиры, вылетающие в Израиль, должны были заранее подать заявку в комиссию по чрезвычайным случаям, чтобы получить освобождение от теста ПЦР перед полетом. Теперь, по решению комиссии, больше не нужно будет подавать отдельные запросы на освобождение. Цель нового правила - сократить бюрократическую процедуру перед вылетом в Израиль.

Межведомственная комиссия при участии МИД, Минздрава и Управления регистрации населения Израиля единогласно утвердила освобождение от проверки для лиц, которые за границей перед вылетом в Израиль предъявят авиакомпании документ о положительном тесте, указывающем, что человек болел коронавирусом в течение периода, определенного следующим образом:

  • выздоровление, произошедшее в Израиле в течение последних трех месяцев перед полетом;
  • дата теста (забор образцов для анализа) должна быть не менее чем за 11 дней до полета и не должна превышать три месяца;
  • предоставление результатов теста проводится в дополнение к декларации въезжающего пассажира, в соответствии с правилами;
  • заболевший и выздоровевший в Израиле человек, имеющий справку о выздоровлении, выданную Государством Израиль (которая не основана на серологическом исследовании), может предъявить ее при условии, что с даты получения не прошло трех месяцев.
  • предоставление результатов тестов, отличных от ПЦР, не освобождает от предполетных тестов.

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Джерело:  vesty.co.il
Ізраїль (242) тест (41) коронавірус (3210)


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