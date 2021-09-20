Bees Airline запустит четыре маршрута из Киева и Одессы

Украинский лоукостер Bees Airline этой осенью запустит четыре новых международных маршрута из аэропортов "Киев" (Жуляны) и Одесса.

Из украинской столицы авиакомпания полетит в город Шарджа недалеко от Дубая. Первый рейс запланирован 20 октября. Летать на этом маршруте Bees Airline будет по средам и субботам. Минимальная цена авиабилетов начинается от 3 700 грн в одну сторону, передает avianews.com.

Маршрутную сеть из Одессы лоукостер расширит за счет рейсов в азербайджанский город Гянджа, столицу Чехии Прагу и столицу Грузии Тбилиси.

Первый вылет из Одессы в Прагу запланирован на 21 октября. Рейсы внесены в систему бронирования по четвергам и воскресеньям. Минимальная цена авиабилетов из Одессы в Прагу составляет 2 200 грн в одну сторону.

Из Одессы в Гянджу Bees Airline полетит 1 ноября с частотой раз в неделю по понедельникам. Перелет можно забронировать по цене от 2 600 грн в одну сторону.

Маршрут Одесса-Тбилиси лоукостер запустит с 22 октября и будет летать по нему раз в неделю по пятницам. Авиабилеты стоят от 1 700 грн в одну сторону.

Ранее сообщалось, что Bees Airline получил права на выполнение чартерных рейсов из Киева и региональных аэропортов Украины по 12 маршрутам в зимний период.