Требования к платежеспособности и нормативам нарушают 13% страховщиков, – НБУ

Требования к платежеспособности и финансовым нормативам по состоянию на 30 июня 2021 года выполняло 87% страховщиков-лицензиатов.

Об этом сообщила начальница управления надзора за страховым рынком Национального банка Украины Ирина Сиренко на XXI Международном финансовом форуме в Одессе, передает Интерфакс-Украина.

По словам Сиренко, количество страховщиков, не выполняющих пруденциальные нормативы, в течение года существенно уменьшилось (более чем вдвое). По состоянию на 30 июня 2021 года 20 страховых компаний не выполняют требования норматива платежеспособности достаточности капитала (НПДК) и 11- нормативы рисковости операций (НРО), при этом семь страховщиков одновременно не соблюдают обоих нормативов.

Дефицит приемлемых для НПДК активов уменьшился с 2,75 млрд грн до 0,9 млрд грн, или в 3,2 раза, для НРО активы уменьшились с 0,6 млрд грн до 0,1 млрд грн, или в шесть раз. Основные изменения в перечне нарушителей произошли в сегменте non-life.