"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Киева во Львов

АО "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс до Львова и временно изменила расписание скоростных поездов до Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, назначен дополнительный рейс Интерсити+ №743/744 Дарница – Львов – Дарница. Поезд отправится со станции Дарница 25 сентября, из Львова – 26 сентября.

Кроме того, в связи с плановыми работами на путях в конце сентября-в начале октября на участке Полтава – Гребенка временно отменено движение поезда №724/723 Киев – Харьков – Киев отправлением из Киева и Харькова 27-30 сентября, 1,4 и 5 октября.

В то же время назначен поезд № 720/719 Киев – Харьков – Киев отправлением из Киева 27-30 сентября,1 и 4 октября, отправлением из Харькова 28-30 сентября, 1,2 и 5 октября.