Евросоюз призвал Украину определиться с ориентирами для достижения климатической нейтральности к 2050 году

Европейский союз предложил украинскому правительству определиться с конкретными ориентирами для достижения климатической нейтральности к 2050 году, на 10 лет раньше запланированного срока.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине, передает Интерфакс-Украина.

"ЕС приветствует представление Украиной Обновленного национально определяемого взноса в Парижское соглашение (НОВ2) с усиленными целями, а также поощряет ее к продолжению работы над конкретными ориентирами для достижения климатической нейтральности к 2050 году и согласованию своих отраслевых стратегий с этой целью", – отметили в ЕС.

Европейская сторона отметила необходимость проведения реформ в Украине и укрепления административной способности для выполнения обязательств усиленного НОВ2 и для возможного дополнительного сокращения выбросов.

"ЕС подчеркнул необходимость скорейшего принятия, внедрения и обеспечения соблюдения экологического законодательства Украины (в частности, в вопросе обращения с отходами, промышленных выбросов, экологического контроля, Изумрудной сети) и Государственной стратегии управления лесами", - отмечено в сообщении.

Глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова в ходе заседания отметила готовность ЕС поддержать дальнейшие усилия Украины, в том числе путем предоставления финансовой помощи, для создания полноценной системы климатического управления на основе долгосрочных целей по достижению страной климатической нейтральности.

Как сообщалось, Украина в соответствии с НОВ2 должна к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 65% уровня 1990 года, а к 2060-му – достичь климатической нейтральности. Такие цели поставлены и утверждены постановлением Кабмина от 30 июля 2021 года.