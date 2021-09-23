Brussels Airlines возобновит рейсы между Киевом и Брюсселем

Авиакомпания Brussels Airlines из Lufthansa Group с 16 декабря возобновит регулярные рейсы между Киевом и Брюсселем.

Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Ким Даенен, передает avianews.com.

По словам Даенен, авиаперевозчик будет совершать полеты два раза в неделю, по четвергам и субботам.

Для рейсов в украинскую столицу Brussels Airlines выбрала аэропорт "Борисполь".

Авиакомпания будет использовать на маршруте среднемагистральные самолеты Airbus A319 и A320, которые могут перевозить 141 и 180 пассажиров соответственно.

Время в пути составит около трех часов.

Расписание рейсов Брюссель-Киев-Брюссель Brussels Airlines:

вылет из Брюсселя в 10:15, прилет в Киев в 14:05, четверг

вылет из Брюсселя в 10:00, прилет в Киев в 13:50, суббота

вылет из Киева в 15:05, прилет в Брюссель в 17:15, четверг

вылет из Киева в 14:50, прилет в Брюссель в 17:00, суббота

Brussels Airlines уже открыла продажу авиабилетов на перелеты между Киевом и Брюсселем. При выборе маршрута Брюссель-Киев билет в обе стороны на январь стоит от 143 евро, в направлении Киев-Брюссель - от $192 в обе стороны.

Самый низкий тариф эконом-класса Brussels Airlines включает перевозку только ручной клади. Вес основного предмета не должен превышать 8 кг, а габариты 55х40х23 см. Также авиакомпания разрешает брать в салон самолета личную вещь с габаритами до 40х30х10 см без ограничения по весу.

Brussels Airlines остановила полеты из Брюсселя в Киев в ноябре 2019 года из-за оптимизации маршрутной сети. Авиакомпания летала в Украину только год.