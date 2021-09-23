Министерство иностранных дел купило электромобили Nissan по 900 тысяч за штуку
Министерство иностранных дел Украины 16 сентября при результатам тендера заказало ООО "ВиДи-Санрайз" легковые электромобили на общую сумму 3,57 млн грн.
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Согласно условиям договора, фирма поставит министерству четыре электрокара Nissan Leaf 2021 года выпуска темно-серого цвета (металлик) по 894 тыс. грн за штуку.
Каждый автомобиль будет иметь шесть подушек безопасности, контроль рядности движения, предотвращения выезда за полосу движения, климат-контроль, подогрев руля, передних и задних сидений, навигационную систему, запас хода по городу до 389 км.
На сайте "ВиДи-Санрайз" указано, что электрические автомобили Nissan Leaf можно приобрести от 948 тыс. грн.
На торгах единственным конкурентом победителя "ВиДи-Санрайз" Виталия Джуринского было ООО "Авторивер" Сергея Белого и Юрия Девяткина, чье предложение было выше и составило 3,59 млн грн при ожидаемой стоимости закупки в 3,6 млн грн. Фирмы не торговались во время аукциона.
Как сообщалось, ранее Хмельницкая атомная электростанция госпредприятия "НАЭК "Энергоатома" приобрела два электромобиля Hyundai Ioniq по 1,04 млн грн за штуку.
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