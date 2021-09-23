Нижняя палата Конгресса США поддержала введение новых санкций против российского госдолга

Палата представителей США включила в проект оборонного бюджета поправки, предусматривающие введение ограничений на операции с новым государственным долгом России, как на первичном, так и на вторичном рынке.

По мнению инициаторов поправки, запрет покупать и продавать российские гособлигации должен стать ответом на попытки России вмешаться в американские выборы, передает Голос Америки.

Один из соавторов поправки конгрессмен-демократ Боб Шерман назвал ограничения "мощным сигналом как для рынков, так и для Путина, что санкции США против России еще не достигли пика и, что Соединенные Штаты готовы действовать против усилий Путина, которые вредят нашей демократии и разделяют страну".

Шерман заявил, что ограничения принесут "значительные экономические затраты" для российского правительства, а стоимость новых заимствований для России вырастет на 0,5% - 0,8%.

Американская торговая палата в своем письме в Конгресс от 21 сентября выразила обеспокоенность, что поправка может повредить американским компаниям, которые ведут деятельность в России.

"Поправка Шермана не позволит американским банкам покупать облигации деноминированные в рублях и это ограничит способность американских банков обслуживать американских корпоративных клиентов, ведущих деятельность в России", - говорится в письме.

После утверждения в Палате представителей, законопроект об оборонном бюджете еще должен одобрить Сенат и подписать президент США.

Как сообщалось, Палата представителей США также поддержала правки к оборонному бюджету страны, которые, в частности, предусматривают обязательное введение санкций против "Северного потока-2".