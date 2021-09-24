В Украине зафиксировали 9 тысяч новых случаев COVID-19

На утро 24 сентября в Украине зафиксировали 9 058 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 849 детей и 137 медработников, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 2 060 человек, умерло 140 пациентов, выздоровело – 2 415. Кроме того, совершили 82 181 тест.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

С начала пандемии в Украине заболело 2 379 483 человека, выздоровело – 2 240 388, летальных случаев зафиксировали 55 424. Также провели 12 633 853 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 6 624 028 человек, за прошедшие сутки – 153 628. Полностью иммунизированы 5 355 959 украинцев.

Днем ранее, 23 сентября, сообщили о 7 866 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 22 сентября – о 6 754 новых случаях заболевания, 21 сентября – о 5 159 новых случаях, 20 сентября – о 2 265 случаях.