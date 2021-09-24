Госаудиторы обнаружили риски и нарушения в "Укрзализныце" на 61 миллиард

Государственная аудиторская служба обнаружила финансовых нарушений, внешних и внутренних рисков на общую сумму 61,4 млрд грн.

Об этом говорится в отчете ГАСУ о проверке компании за 2017-2020 годы, сообщает проект "Марлин".

Речь идет о финансовых нарушениях, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на 1,3 млрд грн, рисковых операцичх, которые привели к недополучению доходов и лишним расходам на 29,9 млрд грн, которые могут привести к потерям на 1,6 млрд грн, нарушениях в сфере закупок – 21,5 млрд грн, других нарушениях – 7,2 млрд грн.

Например, в 2018 году "Укрзализныця" должна была закупить грузовые вагоны на сумму в $150 млн за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития. Проект начался, однако не был доведен до конца по непонятным причинам. "Укрзализныця" отказалась от кредитных средств, но заплатила 75 млн грн за транзакцию этих денег, что является лишними затратами компании.

В отчете также говорится о бесплатном предоставлении услуг "Укрзализныци" и ее филиалов контрагентами на сумму 108 млн грн, списании 35 млн грн доходов компании из-за отсутствия претензионной работы юристов "Укрзализныци", уплату 113 млн грн санкций за невыполнение компанией условий договоров.

В аудиторском отчете упомянули и о наблюдательном совете компании. На работу членов совета "Укрзализныця" официально потратила 63 млн грн. Однако аудиторы нашли и другие расходы.

"В то же время без заключения соответствующих актов АО "Укрзализныця" с корпоративных карт филиала "Центр сервисного обеспечения" совершены траты на содержание отдельных членов наблюдательного совета на сумму 15 млн грн", – говорится в отчете.

Средства были потрачены на авиабилеты, проживание и питание членов наблюдательного совета.

В дополнение, компания так и не оплатила 956 млн грн дивидендов в государственный бюджет от чистой прибыли за 2018-2019 годы. Таким образом, государство недополучило почти миллиард гривен, а "Укрзализныце" грозит пеня.

Напомним, в августе Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина – советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года АО "Укрзализныця" отчиталось о 1,4 млрд грн совокупного чистого убытка.