Минэнерго просит увеличить дотации на зарплаты шахтеров еще на 2 миллиарда

Министерства энергетики направило в профильный комитет Верховной Рады с просьбой увеличить в проекте изменений в госбюджет на 2021 год финансирование для погашения задолженности перед сотрудниками государственных угледобывающих предприятий на 2,1 млрд грн.

Об этом заместитель министра энергетики Алексей Кураков сообщил в ходе пленума ЦК профсоюза работников угольной промышленности, передает пресс-служба министерства.

"Своевременная выплата заработной платы и социальной защите шахтеров должны быть обеспечены полностью. Если депутаты поддержат предложение Минэнерго и проголосуют за такие законодательные изменения, то мы сможем завершить 2021 без текущих долгов", – отметил замминистра.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла в первом чтении инициированный фракцией "Слуга народа" законопроект о внесении изменений в госбюджет, которым дополнительно предлагается направить 1 млрд грн на погашение задолженности и выплату зарплат работникам государственных шахт.

Кроме того, 15 млрд грн предложено дополнительно направить на финансирование дорожного хозяйства, а 12 млрд грн – Министерству социальной политики на обеспечение выплаты жилищных субсидий.