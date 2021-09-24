Шмыгаль заявил о готовности Украины к отопительному сезону на 90%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что страна готова к отопительному сезону на 90%.

Об этом он сообщил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"К отопительному сезону страна готова. Техническая готовность регионов уже составляет свыше 90%", – сказал он.

По его словам, запасы газа в хранилищах уже превышают 18,5 млрд куб. м, "планомерно идет подготовка к их увеличению".

Премьер отметил, что тарифы на тепло и горячую воду не должны расти, правительство будет помогать в этом местным властям.

"Цена на газ для предприятий теплокоммунэнерго расти не будет и останется на таком же уровне (около 7,4 грн/куб. м), что позволит не повышать тарифы на отопление и горячую воду, а тарифы на электроэнергию с 1 октября будут снижены для большинства граждан, для остальных останутся неизменными", – сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Кабмин ввел автоматическое заключение договоров с поставщиками горячей воды и отопления.