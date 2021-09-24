Сети АЗС снизили цены на бензин и повысили – на дизтопливо

За неделю, 17-24 сентября, средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 18 копеек и составила 29,14 грн/л, бензин А-95 подешевел на 44 копейки – до 30,01 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 3 копейки – до 28,49 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 44 копейки и 50 копеек – до 31,17 грн/л и 30,49 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 27 копеек – до 29,59 грн/л.

SOCAR снизила стоимость бензинов на 30-44 копеек, а KLO – на 20-70 копеек.

На Shell бензин марки А-92 подешевел на 40 копеек – до 30,49 грн/л, А-95 – на 44 копейки – до 31,17 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 27 копеек – до 29,59 грн/л. В сети "Нефтек" цены на все бензины сократились на 50 копеек, но на столько же подорожало дизельное топливо.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Параллель", UPG, Chipo, "Автотранс", "Рур груп", Motto и др. также откорректировали свои цены.

Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,17 грн/литр и дизтоплива – 22,59 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец сентября. Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,17 грн/л, дизтоплива – 29,59 грн/л.

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 44 копейки, дизтопливо увеличилась на 27 копеек.