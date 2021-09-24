Международный COVID-сертификат теперь можно сгенерировать на портале "Дія", – Минцифры
Начиная с 24 сентября, на портале "Дія" можно сгенерировать международный COVID-сертификат о полной вакцинации против коронавируса.
Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, документ будет действительным в течение 365 дней.
Для того, чтобы получить COVID-сертификат необходимо:
- авторизоваться на портале "Дія";
- выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат";
- подписать Дія. Подписью, которую пользователь сгенерировал в приложении "Дія", или любой другой электронной подписью.
После этого "Дія" отсылает запрос в Электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF. Его можно распечатать или сохранить файл на смартфоне (другое устройство) и предъявлять QR-код с экрана.
Отмечается, что с таким сертификатом украинцы могут беспрепятственно выезжать за границу.
Джерело: Минцифры
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