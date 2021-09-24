Международный COVID-сертификат теперь можно сгенерировать на портале "Дія", – Минцифры

Начиная с 24 сентября, на портале "Дія" можно сгенерировать международный COVID-сертификат о полной вакцинации против коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, документ будет действительным в течение 365 дней.

Для того, чтобы получить COVID-сертификат необходимо:

авторизоваться на портале "Дія";

выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат";

подписать Дія. Подписью, которую пользователь сгенерировал в приложении "Дія", или любой другой электронной подписью.

После этого "Дія" отсылает запрос в Электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF. Его можно распечатать или сохранить файл на смартфоне (другое устройство) и предъявлять QR-код с экрана.

Отмечается, что с таким сертификатом украинцы могут беспрепятственно выезжать за границу.