Всемирный банк поддержал введение единой системы пенсионных гарантий, – Минсоцполитики

Всемирный банк поддержал введение с 2023 года общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения и унификацию гарантий для нетрудоспособных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики по итогам встречи министра Марины Лазебной с миссией Всемирного банка по пенсионным вопросам.

Согласно сообщению, Лазебная представила планы Минсоцполитики о введении на законодательном уровне всеобъемлющей универсальной системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц.

"Она заменит собой более десятка разрозненных гарантий, которые существуют сейчас для различных категорий, и закреплены как в законах Украины, так и в решениях правительства", – сказано в сообщении.

Минсоцполитики предлагает включить в эту систему:

инициированную президентом "возрастную линейку" доплат к пенсиям;

новую социальную помощь для людей, которые не имеют права на страховую пенсию, но долгое время платили налоги и взносы и имеют страховой стаж от 5 до 15 лет;

социальную помощь для получателей страховых пенсий, на иждивении которых находятся нетрудоспособные граждане, которая обеспечит выполнение Украиной обязательств в соответствии с Конвенцией Международной организации труда №102;

другие гарантии.

"Это сделает систему государственных гарантий для нетрудоспособных людей прозрачной, понятной и постоянной. Ее закрепление в законе позволит избежать политических манипуляций и не ставить доходы нетрудоспособных людей в зависимость от решений того или иного правительства", - прокомментировала Лазебная.

В Минсоцполитики также отмечают, что в ходе переговоров стороны согласились, что целесообразным является введение с 2023 года общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения и одновременное поэтапное внедрение предложенной Минсоцполитики универсальной системы поддержки доходов нетрудоспособных лиц.

"Это позволит скоординировать выплаты из обеих систем, чтобы они более эффективно влияли на рост общего уровня пенсий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также рассмотрели механизм стимулирования человека к добровольному дополнительному участию в уплате взносов во второй уровень пенсионной системы через доплаты от государства.

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Как сообщалось, 29 апреля Верховная Рада вернула на доработку в профильный парламентский комитет проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

Однако премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроектов о введении накопительного уровня пенсий в ближайшее время осенью.