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Bank of America ухудшил рекомендации по евробондам Украины

Bank of America ухудшил рекомендации по евробондам Украины

Аналитики Bank of America Corp. (BofA) понизили рекомендацию по еврооблигациям Украины до "соответствуют рынку" (Marketweight, MW) с "выше рынка" (Overweight, OW).

Рекомендация содержится в вышедшем 24 сентября прогнозе и стратегии для развивающихся рынков, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, аналитики понизили оценку справедливой стоимости ВВП-варрантов Украины на 10 пунктов – до 96, что существенно ниже текущих рыночных оценок, а также рассматривают полный выкуп варрантов как лучшее решение с точки зрения властей, поскольку это устранит любую неопределенность в отношении будущих выплат и любые потенциальные "ограничения стимулов" в отчетных статистических данных.

В BofA также прогнозируют, что годовому росту ВВП Украины будет трудно приблизиться даже к консервативному целевому показателю в 3,5% из-за замедления темпов восстановления экономики в годовом выражении, вызванном резким изменением эффекта базы во второй половине 2021 года.

Согласно прогнозу, Украина достигнет Staff level agreement в ближайшие несколько недель после последней миссии МВФ, в то же время, по оценкам BofA, фактическое выделение транша может по-прежнему потребовать доработки законодательной базы о НАБУ.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
прогноз (1084) євробонди (628)


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