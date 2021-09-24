БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
412 0

Предприятие Министерства инфраструктуры заказало ремонт шлюза на Днепре за 75 миллионов

Предприятие Министерства инфраструктуры заказало ремонт шлюза на Днепре за 75 миллионов

Госпредприятие "Укрводшлях" Министерства инфраструктуры 16 сентября по результатам тендера заказало ООО "Спецтермомонтаж-Энерго" ремонт шлюза в Новой Каховке Херсонской области за 75 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, до конца 2022 года нужно капитально отремонтировать затворы водопроводных галерей Каховского судоходного шлюза, построенного еще в 1950-х годах. Этот шлюз является нижней ступенью Днепровского каскада ГЭС. Субподрядчиком с объемом работ более 20% стоимости заказа будет ЧАО "Укрсталь Конструкция" миллиардера Виталия Гайдука.

Большинство средств, а именно 67,27 млн грн пойдет на изготовление и поставку рабочих и аварийных затворов водопроводных галерей верхней и нижней головы. Речь о плоских затворвх (4х41,44 т) за 53,39 млн грн и штангах верхней и нижней головы за 13,88 млн грн.

Единственным конкурентом победителя тендера было столичное ООО "Украинский институт стальных конструкций имени Шимановского", причем никто не снижал цену на аукционе.

Директором компании-соперника является Александр Шимановский, а учредителями – его же ООО "Барс" и ООО "Транспромпроект" и ООО "Сталь Монтаж" (последними двумя фирмами Шимановский владеет совместно с Валерием Шалинским). Соперник входит в ассоциацию "Украинский центр стального строительства" вместе с вышеупомянутой фирмой "Укрсталь Конструкция" Гайдука и компаниями из других крупных промышленных групп.

Столичным "СТМ-Энерго" владеет и руководит Андрей Онуприенко с Харьковщины. В мае 2016 года, прежде чем стать основателем и директором фирмы, Онуприенко искал работу в Киеве с готовностью переехать во Львов, Одессу или другие страны. В качестве опыта работы он писал о трудоустройстве ведущим инженером в фирме "Duglas Alliance Ltd.", связанной с Юрием Бойко. До этого два года работал в харьковском ООО "Луч", а с 2008 по 2011 года – в ПАО "Укргидропроект".

По данным системы "YouControl", в 2016 году основателем и директором "СТМ-Энерго" был Евгений Кузнецов, а в 2013 году этой компанией руководили Виталий Турлак и Олег Янковский. При директоре Турлаке основателем был запорожец Роман Степанов.

С 2015 победитель получил тендеров на 775,55 млн грн, преимущественно у ГП "Укрводшлях", ПАО "Центрэнерго" и ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Автор: 

Джерело:  Наші гроші
Дніпро (516) тендер (2157) Мінінфраструктури (1376) Prozorro (1743) закупівлі (2605)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 