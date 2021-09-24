Предприятие Министерства инфраструктуры заказало ремонт шлюза на Днепре за 75 миллионов

Госпредприятие "Укрводшлях" Министерства инфраструктуры 16 сентября по результатам тендера заказало ООО "Спецтермомонтаж-Энерго" ремонт шлюза в Новой Каховке Херсонской области за 75 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, до конца 2022 года нужно капитально отремонтировать затворы водопроводных галерей Каховского судоходного шлюза, построенного еще в 1950-х годах. Этот шлюз является нижней ступенью Днепровского каскада ГЭС. Субподрядчиком с объемом работ более 20% стоимости заказа будет ЧАО "Укрсталь Конструкция" миллиардера Виталия Гайдука.

Большинство средств, а именно 67,27 млн грн пойдет на изготовление и поставку рабочих и аварийных затворов водопроводных галерей верхней и нижней головы. Речь о плоских затворвх (4х41,44 т) за 53,39 млн грн и штангах верхней и нижней головы за 13,88 млн грн.

Единственным конкурентом победителя тендера было столичное ООО "Украинский институт стальных конструкций имени Шимановского", причем никто не снижал цену на аукционе.

Директором компании-соперника является Александр Шимановский, а учредителями – его же ООО "Барс" и ООО "Транспромпроект" и ООО "Сталь Монтаж" (последними двумя фирмами Шимановский владеет совместно с Валерием Шалинским). Соперник входит в ассоциацию "Украинский центр стального строительства" вместе с вышеупомянутой фирмой "Укрсталь Конструкция" Гайдука и компаниями из других крупных промышленных групп.

Столичным "СТМ-Энерго" владеет и руководит Андрей Онуприенко с Харьковщины. В мае 2016 года, прежде чем стать основателем и директором фирмы, Онуприенко искал работу в Киеве с готовностью переехать во Львов, Одессу или другие страны. В качестве опыта работы он писал о трудоустройстве ведущим инженером в фирме "Duglas Alliance Ltd.", связанной с Юрием Бойко. До этого два года работал в харьковском ООО "Луч", а с 2008 по 2011 года – в ПАО "Укргидропроект".

По данным системы "YouControl", в 2016 году основателем и директором "СТМ-Энерго" был Евгений Кузнецов, а в 2013 году этой компанией руководили Виталий Турлак и Олег Янковский. При директоре Турлаке основателем был запорожец Роман Степанов.

С 2015 победитель получил тендеров на 775,55 млн грн, преимущественно у ГП "Укрводшлях", ПАО "Центрэнерго" и ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.