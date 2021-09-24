Китай объявил незаконными операции с криптовалютами, биткойн падает
Финансовые регуляторы Китая усилили объявили "незаконными" операции с криптовалютой и анонсировали запрет майнинга по всей стране.
Об этом говорится в совместном заявлении десяти правительственных агентств Китая, включая центральный банк, а также регуляторов рынков ценных бумаг и валютного рынка, передает Reuters.
В частности, Народный банк Китая (НБК) заявил, что криптовалюты не должны обращаться на рынках в качестве традиционных валют и что зарубежным биржам запрещено будет предоставлять услуги инвесторам на материковой территории Китая через интернет.
НБК также запретил финансовым учреждениям, платежным компаниям и интернет-фирмам содействовать торговле криптовалютой.
В заявлении центробанка Китая подчеркивается, что власти страны намерены "решительно пресекать спекуляции виртуальной валютой и связанную с ними финансовую деятельность и неправомерное поведение, чтобы защитить собственность людей и поддержать экономический, финансовый и социальный порядок".
Эти шаги были предприняты после того, как Государственный совет Китая в мае пообещал положить конец добыче и торговле биткойнами в рамках усилий по предотвращению финансового риска, что вызвало крупную распродажу криптовалют.
По данным портала CoinDesk, курсы криптовалют отреагировали на заявление китайских регуляторов стремительным падением.
Так, биткойн на торгах в пятницу теряет 5%, торгуясь на уровне около $41,41 тыс., тогда как неделю назад он стоил больше $48 тыс., а в начале месяца его стоимость превышала $52 тыс. за монету.
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"Деньги, это эквивалент стоимости труда".
Вы еще разрешите эквивалент килограмма делать какому угодно баклану.
Логіка китаського уряду тут зрозуміла. Навіщо їм проблеми з нічого?