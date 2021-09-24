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Китай объявил незаконными операции с криптовалютами, биткойн падает

Китай объявил незаконными операции с криптовалютами, биткойн падает

Финансовые регуляторы Китая усилили объявили "незаконными" операции с криптовалютой и анонсировали запрет майнинга по всей стране.

Об этом говорится в совместном заявлении десяти правительственных агентств Китая, включая центральный банк, а также регуляторов рынков ценных бумаг и валютного рынка, передает Reuters.

В частности, Народный банк Китая (НБК) заявил, что криптовалюты не должны обращаться на рынках в качестве традиционных валют и что зарубежным биржам запрещено будет предоставлять услуги инвесторам на материковой территории Китая через интернет.

НБК также запретил финансовым учреждениям, платежным компаниям и интернет-фирмам содействовать торговле криптовалютой.

В заявлении центробанка Китая подчеркивается, что власти страны намерены "решительно пресекать спекуляции виртуальной валютой и связанную с ними финансовую деятельность и неправомерное поведение, чтобы защитить собственность людей и поддержать экономический, финансовый и социальный порядок".

Эти шаги были предприняты после того, как Государственный совет Китая в мае пообещал положить конец добыче и торговле биткойнами в рамках усилий по предотвращению финансового риска, что вызвало крупную распродажу криптовалют.

По данным портала CoinDesk, курсы криптовалют отреагировали на заявление китайских регуляторов стремительным падением.

Так, биткойн на торгах в пятницу теряет 5%, торгуясь на уровне около $41,41 тыс., тогда как неделю назад он стоил больше $48 тыс., а в начале месяца его стоимость превышала $52 тыс. за монету.

Автор: 

Джерело:  Reuters
Китай (2124) криптовалюта (628) біткоїн (288)


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Топ коментарі
+22
Давно пора это запретить, миллионы видеокарт 24 часа в сутки потребляют гиговатты энергии впустую.
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24.09.2021 15:24
+17
Хоть одна вменяемая страна запретила этот мыльный пузырь, куда вливали черное бабло
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24.09.2021 20:24
+13
Польза в том что улицы освещаются, а от выкидывания в никуда гигаватт энергии какая польза?
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24.09.2021 19:18
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Давно пора это запретить, миллионы видеокарт 24 часа в сутки потребляют гиговатты энергии впустую.
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24.09.2021 15:24 Відповісти
100%
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24.09.2021 16:57 Відповісти
освещение улиц населенных пунктов и дорог потребляет тоже дохрена, и шо ?
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24.09.2021 18:35 Відповісти
Польза в том что улицы освещаются, а от выкидывания в никуда гигаватт энергии какая польза?
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24.09.2021 19:18 Відповісти
А вы сами не понимаете разницу между пользой освещения дорог и абсолютно бесполезным майнингом?
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24.09.2021 19:18 Відповісти
освещение улиц приносит пользу . фальшивая валюта никем и ничем не подкрепленная очередная пирамида .
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25.09.2021 23:09 Відповісти
технология интересна, но её применение нет.
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26.09.2021 15:43 Відповісти
старая лиса юлька с молодой лисой дочкой майнингуют по черному
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24.09.2021 19:30 Відповісти
Эти быстро сообразили что к чему..... в отличии от Украины.
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24.09.2021 17:43 Відповісти
ужас, неужели к обрушению курса нац.валюты с 2014 года был причастен биток ?
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24.09.2021 18:31 Відповісти
В нашем случае Было причастно маленькое плешивое Ху₽ло...
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24.09.2021 21:09 Відповісти
а наши, бакланы, прикупили)))
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24.09.2021 18:50 Відповісти
Тем, кто не изучал в ВУЗах Экономику.
"Деньги, это эквивалент стоимости труда".
Вы еще разрешите эквивалент килограмма делать какому угодно баклану.
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24.09.2021 19:28 Відповісти
Но валюта -это собственно не деньги. Валюта - компактный, защищенный от подделки и легко делимый эквивалент "стоимости труда". И надо признать что редкие комбинации цифр ничем не отличаются от кусочков редких металлов, редких ракушек или перышек редких птиц (были и такие "валюты" на островах Полинезии)
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24.09.2021 20:12 Відповісти
Валютой называют деньги всего нескольких государств. Валютная корзина. Гривны, как денежная единица, имеет очень высокую степень защиты от подделок. Но валюта сильна не этим, а силой экономики своей страны. Валютой пользуются для международных расчетов. Наиболее часто используется доллар США.
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24.09.2021 21:37 Відповісти
Хоть одна вменяемая страна запретила этот мыльный пузырь, куда вливали черное бабло
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24.09.2021 20:24 Відповісти
Правда эта страна не вменяемая, но не смотря на это, на мой взгляд поступила правильно.
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24.09.2021 21:38 Відповісти
может еще одну пирамиду ликвидируют .
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25.09.2021 23:08 Відповісти
Цікаво, Китай лідер по майнингу у світі.
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26.09.2021 12:14 Відповісти
Так в Китаї це й почало створювати реальні проблеми в енергетичному і фінансовому секторі.

Логіка китаського уряду тут зрозуміла. Навіщо їм проблеми з нічого?
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26.09.2021 12:25 Відповісти
В тому то і справа, ніхто не розуміє як можна заробляти, не створюючи і не вкладаючи в ніщо, але люди заробляють. А щодо електроенергії, зайво використанної, якщо стає на майнинг, то це зайва енергія.
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26.09.2021 12:32 Відповісти

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