"Желтые" COVID-сертификаты запустили в приложении "Дія" для пользователей iOS

С 24 сентября пользователи iOS смогут сгенерировать "желтые" внутренние COVID-сертификаты в приложении "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что в ближайшем будущем сертификат станет доступным и для владельцев Android – ожидается подтверждение от Google Play.

"Желтый" сертификат можно получить на слудющий день после первой вакцинации двухдозной вакциной. Он будет действовать 120 дней.

Также в приложении "Дія" можна сгенерировать внутренний "зеленый" сертификат, который будет действующим в течение 365 дней после получения последней дозы полной вакцинации.

Напомним, с 20 сентября в Украине начали действовать карантинные изменения относительно введения "желтых" и "зеленых" COVID-сертификатов.

В случае введения желтого уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

В то же время, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

При этом окончательное решение, предоставлять услуги только вакцинированным или соблюдать все карантинные ограничения, остается за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидопасности учебные заведения будут работать при наличии "зеленого" COVID-сертификата у всех работников.

Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия "зеленого" COVID-сертификата у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.