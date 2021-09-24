Шмыгаль отрицает нехватку средств у "Нафтогаза" для закупки газа на зиму

НАК "Нафтогаз Украины" имеет достаточно средств для осуществления своей плановой деятельности.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, отвечая на вопросы народных депутатов в Верховной Раде, передает Укринформ.

"По информации главы НАКа, средств для плановой деятельности достаточно, средства на счетах присутствуют", – сказал Шмыгаль.

При этом премьер признал, что "Нафтогаз" действительно потратил большую сумму на закачку газа, но назвал это естественным для сезона закачки.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на письмо главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко в адрес правительства сообщило, что компания просит выделить дополнительные средства, в том числе на закупку газа для прохождения отопительного сезона.

Согласно документу, общий объем сверхплановых расходов НАК может составить 123 млрд гривен. При этом в "Нафтогазе" подсчитали, что им придется заплатить на 33,7 млрд грн больше ренты на газ собственной добычи, поскольку средняя таможенная цена газа (на основании которой рассчитывается рента) значительно превышает стоимость, по которой "Нафтогаз" реализует топливо для нужд населения и теплокоммунэнерго. Так, только по трехлетним договорам с последними компания недополучит 36,7 млрд грн.

При этом основной проблемой в документе указано отсутствие средств на закупку 3 млрд кубометров импортного газа, который необходимо приобрести в отопительный сезон. Средства в размере 44,5 млрд грн на эти цели НАК планирует получить от компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), однако соответствующий договор еще должен утвердить Кабмин.

В настоящее время "Нафтогаз" продолжает закупку газа и ожидается, что на 1 октября в хранилищах будет более 19 млрд кубометров, при том, что сейчас там хранится больше 18,5 млрд кубометров, включая газ, который принадлежит частным компаниям.