Нацбанк отозвал лицензию у одной финансовой компании на основе ее заявления

Национальный банк Украины отозвал у ООО "Фри Мани" (ЕГРПОУ 42567543) лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, на оказание услуг по факторингу на основании поданного компанией заявления.

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 22 сентября 2021 года.

На сегодня у ООО "Фри Мани" нет действующих лицензий на предоставление финансовых услуг.

После аннулирования лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Аннулирование лицензии не лишает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.