Набсовет "Центрэнерго" избрал нового главу

Наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" на заседании 24 сентября избрал главой наблюдательного совета первого заместителя главы Фонда госимущества Украины Дениса Кудина.

Согласно сообщению компании на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, заместителем главы набсовета стал Александр Мужель, который является независимым членом, передает Интерфакс-Украина.

Мужель указан как основатель группы компаний, которая занимается разработкой IT-технологий, торговлей, управлением коммерческой недвижимостью и финансовым посредничеством. Инвестбанкир, ранее работал на разных должностях в ING, VTB Capital и Merrill Lynch.

Ранее сообщалось, что акционеры ПАО "Центрэнерго" на внеочередном дистанционном собрании 16 сентября избрали новый состав наблюдательного совета генкомпании.

Как сообщалось, комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий на заседании 13 августа выбрал независимых членов и представителей государства в набсовет "Центрэнерго". В начале сентября один из пяти отобранных кандидатов Владислав Войтенко (в 2010-2017 годах директор по закупкам и оптовым продажам ООО "Вог ритейл") отозвал свою кандидатуру.

Кабинет министров 15 сентября согласовал вышеуказанные кандидатуры в набсовет "Центрэнерго" как победителей отбора, проводимого комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Перед советом стоит задача помочь стабилизировать финансовую ситуацию в генкомпании, обеспечить бесперебойный отопительный сезон 2021-2022 годы и приватизацию предприятия.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 - пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.