В России зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса

В России за сутки выявили 21 379 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, умерли 828 заразившихся – это максимальный суточный показатель летальности с начала пандемии.

Летальность от COVID-19 в России растет с 21 сентября, а предыдущий антирекорд – 820 умерших – был зафиксирован 26 августа, передает Интерфакс.

Днем ранее штаб сообщил о суточном приросте в 31 438 новых случаев, что было максимальным значением с 19 августа.

В Москве за сутки зарегистрировали 2 893 случая COVID-19, днем ранее их было 3 445.

Заболеваемость растет с середины сентября, врачи и чиновники пока спорят, можно ли говорить о четвертой волне пандемии. Источник агентства ранее сообщали, что в мэрии Москвы считают, что четвертая волна COVID-19 в городе уже началась, пока чиновники не планируют вводить ограничения.

Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 7 376 374 случая коронавирусной инфекции, умерли 202 273 заболевших. Хроника коронавируса.