Минобороны профинансировало строительство жилья для военнослужащих на 18% выделенной суммы

В 2021 году Министерством обороны Украины на строительство жилья для военнослужащих предусмотрено 600 млн грн, из которых взято обязательств на 332,6 млн грн и профинансировано 106,44 млн грн.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран во время пленарного заседания Верховной Рады Украины, отметив, что это позволит завершить строительство жилых объектов.

Таран рассказал об основных объектах, на финансирование которых направляются средства. В частности, планируются к вводу в эксплуатацию два жилых дома на сумму почти 20 млн грн. Также проводится реконструкция здания казармы в Одессе на сумму 16,7 млн грн. Завершается строительство шести общежитий на сумму 156 млн грн. Осуществляется строительство газоснабжения трех 5-этажных домов на 120 квартир в селе Клугино-Башкировка вблизи Чугуева Харьковской области на сумму почти 2 млн грн. Передано на баланс квартирно-эксплуатационном отдела города Владимир-Волынский 44-квартирный жилой дом. Назначена выплата военнослужащим и членам их семей денежной компенсации для получения жилого помещения в размере 201 млн грн.

"В 2021 году по договорам, заключенным в прошлом году на условиях долевого участия Министерства обороны Украины, уже получено 250 квартир на сумму 210 млн грн. Также в связи с реорганизацией органов строительства и формирования трех территориальных управлений планируются средства в сумме 436 млн грн перераспределить на выплату военнослужащим и членам их семей денежной компенсации за получения жилой площади", - подытожил Таран.