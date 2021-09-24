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Минфин США впервые ввел финансовые санкции против виртуальной криптовалютной биржи

Минфин США впервые ввел финансовые санкции против виртуальной криптовалютной биржи

Министерство финансов США впервые ввело финансовые санкции против виртуальной криптовалютной биржи. Биржу SUEX в США обвиняют в отмывании денег, полученных через шантаж с использованием "программ-вымогателей".

Об этом говорится в сообщении Минфина США, передает Голос Америки.

"Программы-вымогатели и кибернападения запугивают малый и крупный бизнес в Америке и представляют непосредственную угрозу для нашей экономики. Мы продолжаем преследовать злоумышленников. Киберпреступники используют сложные методы и технологии, и мы готовы применить широкий спектр мер, включая санкции и регулирования, чтобы сорвать такие приступы, помешать им или предотвратить", - заявила министр финансов США Дженет Йеллен. 

В 2020 году выплаты кибершантажистам превысили $400 млн, что в четыре раза больше, чем в 2019 году, сообщили в американском министерстве.

SUEX, заявили в ведомстве, проводит финансовые операции, включающие незаконные средства с как минимум 8 видов программ-вымогателей. Согласно анализу учреждения, более 40% известных операций SUEX связано с незаконными деятелями.

Решение Министерства финансов США указывает адреса бирже SUEX в России и Чехии. Биржу SUEX, по данным Refinitiv, зарегистрировано в Чехии. Однако расследование центра Chainanalysis утверждает, что SUEX не имеет физического представительства в Чехии, "а действует через представительства в Москве и Санкт-Петербурге, других местах России и на Ближнем Востоке. SUEX заявляет, что может конвертировать криптовалюту в наличные в этих представительствах и даже способствовать обмену криптовалюты на физические активы, как то недвижимость, машины или яхты".

Ранее США заявляли о том, что Россия, или расположенные там киберпреступники, стоят за рядом масштабных кибератак, включая SolarWinds и нападение на трубопровод Colonial. Рост количества кибератак на компании в США побудило президента США Джо Байдена обсудить этот вопрос во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в июле.

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Джерело:  Голос Америки
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