Минфин США впервые ввел финансовые санкции против виртуальной криптовалютной биржи

Министерство финансов США впервые ввело финансовые санкции против виртуальной криптовалютной биржи. Биржу SUEX в США обвиняют в отмывании денег, полученных через шантаж с использованием "программ-вымогателей".

Об этом говорится в сообщении Минфина США, передает Голос Америки.

"Программы-вымогатели и кибернападения запугивают малый и крупный бизнес в Америке и представляют непосредственную угрозу для нашей экономики. Мы продолжаем преследовать злоумышленников. Киберпреступники используют сложные методы и технологии, и мы готовы применить широкий спектр мер, включая санкции и регулирования, чтобы сорвать такие приступы, помешать им или предотвратить", - заявила министр финансов США Дженет Йеллен.

В 2020 году выплаты кибершантажистам превысили $400 млн, что в четыре раза больше, чем в 2019 году, сообщили в американском министерстве.

SUEX, заявили в ведомстве, проводит финансовые операции, включающие незаконные средства с как минимум 8 видов программ-вымогателей. Согласно анализу учреждения, более 40% известных операций SUEX связано с незаконными деятелями.

Решение Министерства финансов США указывает адреса бирже SUEX в России и Чехии. Биржу SUEX, по данным Refinitiv, зарегистрировано в Чехии. Однако расследование центра Chainanalysis утверждает, что SUEX не имеет физического представительства в Чехии, "а действует через представительства в Москве и Санкт-Петербурге, других местах России и на Ближнем Востоке. SUEX заявляет, что может конвертировать криптовалюту в наличные в этих представительствах и даже способствовать обмену криптовалюты на физические активы, как то недвижимость, машины или яхты".

Ранее США заявляли о том, что Россия, или расположенные там киберпреступники, стоят за рядом масштабных кибератак, включая SolarWinds и нападение на трубопровод Colonial. Рост количества кибератак на компании в США побудило президента США Джо Байдена обсудить этот вопрос во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в июле.