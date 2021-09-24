Власти США арестовали финдиректора крупной российской газовой компании

Американские власти предъявили главному финансовому директору ПАО "НОВАТЭК" Марку Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов.

Об этом говорится в сообщении Минюста США, передает Интерфакс.

Как сообщается, Джетвей арестован, ему угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения.

По версии налоговиков, в период с 2005 по 2016 год Джетвей при помощи офшорных скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств на счетах Джетвея в швейцарском банке, которые он, по версии обвинения, скрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. Чтобы не декларировать эти средства, Джетвей предпринимал целенаправленные шаги, в частности, указывая свою жену, гражданку России, в качестве бенефициара активов.

Дело Джетвея будет рассматривать окружной судья штата Флорида Джон Бадаламенти, сказано в сообщении.

Позже из ходатайства, размещенного в электронной базе окружного суда США по Среднему округу штата Флорида, стало известно, что прокуроры США просят установить для Джетвея залог в $80 млн.

"Государственное обвинение предлагает суду установить следующие условия освобождения для обвиняемого Марка Джетвея: в $80 млн; для обеспечения этого залога привлечение ценных бумаг на счету обвиняемого в Morgan Stanley", - говорится в ходатайстве прокуроров.

Кроме того, в качестве условий для возможного освобождения Джетвея прокуроры запросили наличие двух поручителей и отслеживание нахождения обвиняемого с помощью электронного браслета.

"Ответчику грозит внушительный тюремный срок по предъявленным обвинениям. У него есть мотив и возможности сбежать из Соединенных Штатов и находиться вне досягаемости для правительства", - отмечается в ходатайстве.

Прокуроры уточняют, что Джетвей, помимо американского, имеет гражданство России, с которой у США нет договора об экстрадиции.

Он также является гражданином Италии, добавляют они.

Родившийся в США заместитель председателя правления CFO "НОВАТЭКа" Марк Джетвей в июле 2019 года получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Джетвей в 1981 году окончил Государственный Университет штата Аризона (Arizona State University) со степенью бакалавра в области бухгалтерского учета и в 1995 году - аспирантуру в Университете "Пейс" в Нью-Йорке (Pace University).

Занимал различные должности в нескольких независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов "разведка и добыча" и "переработка и сбыт". В 1994 году занял должность директора отдела стратегических консультационных услуг для предприятий ТЭК в компании Coopers and Lybrand.

В 1995 году Джетвей переехал в Москву, получил назначение партнером PwC Global Energy. С 2003 по 2014 год - Джетвей входит в совет директоров "НОВАТЭКа" и комитет по инвестициям и стратегии. С 2003 по 2014 год - главный финансовый директор "НОВАТЭКа". В 2005 году "НОВАТЭК" разместил глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже. В августе 2007 года Джетвей избран членом правления "НОВАТЭКа", с июля 2010 года занимает должность заместителя председателя правления компании.

В 2014 году "НОВАТЭК" попал под финансовые санкции США, в результате Джетвей был вынужден перестать участвовать в финансовых сделках компании, а также переговорах по их заключению. Джетвей выступает на публичных мероприятиях, представляя финансовую отчетность "НОВАТЭКа" инвестиционному сообществу и презентуя проекты компании, последовательно отстаивая репутацию России.