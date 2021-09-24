Выданные в приложении "Дія" COVID-сертификаты нужно будет перезагрузить, – Минздрав

COVID-сертификаты, выданные до принятия постановления правительства о продлении срока действия в год документов о вакцинации, нужно будет перезагрузить за месяц до окончания срока их действия.

Об этом на брифинге сказала заместительница министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Укринформ.

Карчевич напомнила, что в Украине функционирует два документа о вакцинации: международное свидетельство о вакцинации, которое предусмотрено международными медико-санитарными правилами и выдается в бумажной форме, и цифровой COVID-сертификат, который можно сгенерировать в приложении "Дія", а с сегодняшнего дня и на портале "Дія".

"Решением штаба по вакциноуправляемым инфекциям был продлен срок действия как COVID-сертификата, подтверждающего полный курс вакцинации, так и международного свидетельства. Напоминаю, что до недавнего времени их срок действия был полгода, пока такой период продлен до года. Для тех людей, которые раньше получили ли COVID-сертификат, свидетельство, будет возможность пролонгации их действия", - сказала Карчевич.

Она уточнила, что цифровой сертификат за месяц до завершения его действия нужно будет удалить из приложения или портала "Дия" и сгенерировать новый, на новый срок. В случае с бумажным свидетельством нужно будет обратиться к врачу - семейному или тому, который проводил прививки, - и получить новый документ.

По словам Карчевич, украинские COVID-сертификаты признает уже 43 страны мира, МИД постоянно ведет переговоры с различными странами о взаимном признании таких документов.

Напомним, с 20 сентября в Украине начали действовать карантинные изменения относительно введения "желтых" и "зеленых" COVID-сертификатов.

В случае введения желтого уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

В то же время, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

При этом окончательное решение, предоставлять услуги только вакцинированным или соблюдать все карантинные ограничения, остается за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидопасности учебные заведения будут работать при наличии "зеленого" COVID-сертификата у всех работников.

Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия "зеленого" COVID-сертификата у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.