Запасы угля на ТЭС вновь начали снижаться из-за похолодания, – Минэнерго

Запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний (ГК ТЭС) Украины на этой неделе снова начали снижаться на фоне пришедшего в страну похолодания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

В частности, если на утро 21 сентября запасы на складах ГК ТЭС были 857,9 тыс. тонн, то к 22 сентября они снизились до 851,1 тыс. тонн, 23 сентября – до 829,9 тыс. тонн, 24 сентября – до 812,6 тыс. тонн.

При этом на протяжении первых 20 дней месяца запасы угля демонстрировали тенденцию роста, в частности, на 1 сентября они составляли 738,3 тыс. тонн, на 10 сентября – 778 тыс. тонн, на 20 сентября – 852,6 тыс. тонн.

Утвержденный министерством план-график накопления угля предусматривает, что на 1 сентября запасы на ГК ТЭС должны составлять 1,6 млн тонн, на 10 сентября – 1,87 млн тонн, на 20 сентября – 2,17 млн тонн, на 24 сентября – 2,29 млн тонн.

В целом за последние четверо суток расход угля на ТЭС превысил его поставку на 40,2 тыс. тонн (расход – 242,2 тыс. тонн, поставка – 202 тыс. тонн).

Согласно данным работы блоков НЭК "Укрэнерго", с похолоданием увеличилась загрузка блоков ТЭС. Так, если 10 сентября в работе находилось 18 блоков, то 20 сентября – 23. а 24 сентября – 32.

Как сообщалось, по словам первого замминистра энергетики Юрия Власенко, украинская тепловая генерация для прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов может нуждаться в 4,5 млн тонн импортного угля.

При этом НЭК "Укрэнерго" отмечает, что запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими. В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находилось в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября.