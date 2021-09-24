Новый украинский лоукостер запустит регулярные рейсы из Киева в Одессу

Новый украинский лоукостер Bees Airline с 14 октября запустит свой первый внутренний авиарейс Киев-Одесса.

Авиакомпания будет осуществлять по этому маршруту пять дней в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, сообщает отраслевое издание avianews.com.

Минимальный тариф включает перевозку ручной клади до 7 кг с габаритами до 55х40х23 см. Дополнительно сверх нормы можно взять с собой небольшую дамскую или мужскую сумку или сумку для ноутбука.

Как пояснил гендиректор Bees Airline Евгений Хайнацкий, выйти на внутренний рынок только сейчас перевозчик решил потому, что летом все его самолеты были в работе на международных рейсах.

"Аэропорт Одесса построил новый терминал, ввел в эксплуатацию полосу с самым современным оборудованием. Благодаря этому должны быть практически исключены проблемы с задержками рейсов по метеопричинам из-за очень частых туманов осенью и зимой", – отметил топ-менеджер выбор города для первого внутреннего маршрута.

Для первого внутреннего рейса Bees Airline будет использовать свой базовый аэропорт в столице – "Киев" (Жуляны). Его в авиакомпании считают более привлекательным для пассажиров из-за расположения в черте города.

Сейчас рейсы по Украине выполняют три авиакомпании – "Роза Ветров", МАУ и "Мотор Сич". SkyUp завершит внутреннюю полетную программу в сентябре.